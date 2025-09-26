Warum manche Menschen nie Sex haben

Warum manche Menschen nie Sex haben

Veröffentlicht 26.09.2025 - 04:03 Uhr

Eine Studie findet überraschende Gemeinsamkeiten bei enthaltsamen Erwachsenen. Einkommen, Genetik und Sehstärke spielen eine Rolle.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH