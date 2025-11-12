Wanderer stirbt knapp einen Monat nach Sturz in den Alpen

Veröffentlicht 12.11.2025 - 12:51 Uhr

Ein 75-Jähriger stürzt beim Wandern in den bayrischen Alpen Mitte Oktober etwa 30 Meter in die Tiefe. Trotz intensiver Behandlung stirbt er im Krankenhaus.
