Verdächtiger weist Polizei auf drei Leichen in Zwiesel hin

In einem heruntergekommenen Haus findet die Polizei drei Tote. Der mutmaßliche Täter hatte sich selbst an die Beamten gewandt - er wohnt ebenfalls in dem Haus. Darüber hinaus ist vieles noch unklar.

