Venedig verlangt Eintritt an noch mehr Tagen

Veröffentlicht 19.11.2025 - 14:45 Uhr

Seit vergangenem Jahr verlangt die Lagunenstadt zu bestimmten Terminen von Kurzbesuchern Geld: 2026 sind es zehn Euro - an jetzt schon 60 Tagen.
