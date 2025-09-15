Vater tötet Sohn und sich selbst

Aktualisiert 15.09.2025 - 14:24 Uhr

In einem kleinen Ort in Baden-Württemberg wurden die Leichen eines Vaters und seines acht Jahre alten Sohnes entdeckt. Hinweise auf die Beteiligung Dritter gibt es nicht.
