USA: Opferzahl bei Flugzeugabsturz steigt auf mindestens elf

Veröffentlicht 06.11.2025 - 00:39 Uhr

Die Rettungskräfte suchen in dem Trümmerfeld nach weiteren Opfern. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar - die Black Box wird ausgewertet.
© dpa

