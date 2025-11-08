Tödliche Gewalt in Hamburg: Tatverdächtige Frau festgenommen

Veröffentlicht 08.11.2025 - 09:54 Uhr

Mitten in der Nacht kommt ein Mann in einer Hamburger Wohnung zu Tode – eine Frau wird direkt festgenommen. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH