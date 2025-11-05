«Aktenzeichen XY...»: Polizei sucht Zeugen im Fall Fabian

Veröffentlicht 05.11.2025 - 21:03 Uhr

In den Ermittlungen zum gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian setzt die Polizei auch auf einen Zeugenaufruf im Fernsehen. Es wurden auch Fotos vom Fundort gezeigt.
© dpa

