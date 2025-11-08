Taifun hinterlässt Zerstörung auf Philippinen und Vietnam

Veröffentlicht 08.11.2025 - 11:18 Uhr

Nach dem verheerenden Taifun «Kalmaegi» kämpfen die Philippinen und Vietnam mit enormen Schäden. Immer mehr Tote werden geborgen. Und der nächste Sturm rollt bereits an.
© dpa

