Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Supermarktdach stürzt teilweise ein
Home
Nachrichten
Panorama
Einsatz:
Supermarktdach stürzt teilweise ein
Supermarktdach stürzt teilweise ein
Veröffentlicht 06.09.2025 - 18:57 Uhr
Nach dem teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs im baden-württembergischen Lauchringen sind Rettungskräfte im Einsatz. Noch ist unklar, ob es Verletzte gibt.
© dpa
Newsticker
#
Gedenken an Diogo Jota: Ronaldo-Tore bei Portugal-Sieg
Fußball-News
#
England zittert gegen Andorra: Tuchel-Team dennoch auf Kurs
Fußball-News
#
Bayern siegt gegen Bayer dank Doppelschlag vor Rekordkulisse
Fußball-News
#
Zwei Schwerverletzte bei Einsturz von Supermarktdach
Panorama
#
London: Tumulte und Festnahmen bei propalästinensischer Demo
Ausland
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH