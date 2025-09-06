Supermarktdach stürzt teilweise ein

Supermarktdach stürzt teilweise ein

Veröffentlicht 06.09.2025 - 18:57 Uhr

Nach dem teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs im baden-württembergischen Lauchringen sind Rettungskräfte im Einsatz. Noch ist unklar, ob es Verletzte gibt.
