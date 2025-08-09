Sofa auf B41 verloren: Autofahrerin hat Crash mit Couch

Sofa auf B41 verloren: Autofahrerin hat Crash mit Couch

Veröffentlicht 09.08.2025 - 21:24 Uhr

Bei Umzügen kann viel schiefgehen. Doch ein Sofa mitten auf einer Bundesstraße verlieren? Das ist vor allem eines: gefährlich.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH