Schüsse in US-Kirche: Zwei Opfer und Verdächtiger tot

Aktualisiert 28.09.2025 - 22:58 Uhr

Im US-Bundesstaat Michigan fallen Schüsse in einer Kirche, das Gebäude steht in Flammen. Die Zahl der Todesopfer steigt.
