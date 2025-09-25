Safari-Urlauber erschossen: 25 Jahre Haft für Täter

Aktualisiert 25.09.2025 - 14:21 Uhr

Ein Tourist aus Hessen wird im Urlaub in Südafrika erschossen. Der Richter nennt Habgier als Hauptmotiv für den gewaltsamen Überfall.
