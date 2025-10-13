Rund hundert Verletzte bei Zugkollision in der Slowakei

Rund hundert Verletzte bei Zugkollision in der Slowakei

Veröffentlicht 13.10.2025 - 12:45 Uhr

Zwei Personenzüge stoßen zusammen, die Rettungsdienste sind im Großeinsatz. Auch Politiker melden sich rasch zu Wort.
