Royaler Umzug: Neues Zuhause für William und Kate

Royaler Umzug: Neues Zuhause für William und Kate

Veröffentlicht 16.08.2025 - 10:45 Uhr

Der König und die Königin in spe ziehen in Windsor um. Ihre künftige Bleibe kann man schon als kleines Schloss bezeichnen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH