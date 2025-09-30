Polizei stellt Waffen und Drogen bei Razzia sicher

Polizei stellt Waffen und Drogen bei Razzia sicher

Aktualisiert 30.09.2025 - 19:13 Uhr

Mit hunderten Beamten und SEK stürmt die Polizei Wohnungen von Rockern in drei Bundesländern. 21 Verdächtige sind im Visier der Ermittler.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH