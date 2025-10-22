Polizei schießt bei Übung Bundeswehrsoldaten an

Polizei schießt bei Übung Bundeswehrsoldaten an

Aktualisiert 22.10.2025 - 22:51 Uhr

Bei einer Großübung der Bundeswehr kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung: Ein Soldat wird angeschossen - von der Polizei.
© dpa

