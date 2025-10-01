Polizei findet verletzte Person in München

Polizei findet verletzte Person in München

Aktualisiert 01.10.2025 - 08:24 Uhr

Ein brennendes Einfamilienhaus in München, ein verletzter Mensch an einem nahen See. Polizei und Feuerwehr rücken zu einem Großeinsatz aus.
