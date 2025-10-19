Oktoberwochenende eher trüb als golden

Veröffentlicht 19.10.2025 - 11:09 Uhr

Trocken, aber oft grau: Der Oktober bringt am Sonntag vielerorts dichte Wolken und nur vereinzelt Sonne. Wie wird das Wetter zum Wochenstart?
