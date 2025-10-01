Oktoberfest nach Bombendrohung vorerst geschlossen

Oktoberfest nach Bombendrohung vorerst geschlossen

Aktualisiert 01.10.2025 - 10:33 Uhr

Feuer und Explosionen in einem Wohnhaus - und eine Bombendrohung gegen die Wiesn. München ist im Ausnahmezustand.
