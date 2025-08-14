Niederlande: Ein Toter bei Unfall mit Heißluftballon

Niederlande: Ein Toter bei Unfall mit Heißluftballon

Veröffentlicht 14.08.2025 - 09:30 Uhr

Ein riesiger Heißluftballon will auf einem Feld landen. Er wird von einer Windböe ergriffen. Panik bricht aus. Dann wird es still.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH