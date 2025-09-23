Namibia: Knapp 100 Kaffernbüffel bei Stampede getötet

Namibia: Knapp 100 Kaffernbüffel bei Stampede getötet

Veröffentlicht 23.09.2025 - 14:15 Uhr

Löwen hetzen mehr als 90 Kaffernbüffel in den Chobe-Fluss – eine Flucht mit dramatischen Folgen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH