Nach der Sommerhitze kommt die Abkühlung

Nach der Sommerhitze kommt die Abkühlung

Veröffentlicht 20.08.2025 - 05:57 Uhr

Erst steigen die Temperaturen auf bis zu 37 Grad, nun fallen sie wieder. Wo in Deutschland ist heute mit Regen zu rechnen?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH