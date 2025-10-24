Mindestens 20 Tote nach Busunfall in Indien

Veröffentlicht 24.10.2025 - 09:57 Uhr

Mitten in der Nacht bricht im Bus Feuer aus – kaum jemand ist wach. Für viele Fahrgäste kommt jede Hilfe zu spät.
© dpa

