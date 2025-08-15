Mehrere Verletzte bei Zugunglück in Dänemark

Mehrere Verletzte bei Zugunglück in Dänemark

Aktualisiert 15.08.2025 - 19:10 Uhr

Nahe einer dänischen Kleinstadt entgleist ein Zug, mehrere Menschen werden verletzt. Vieles ist noch unklar.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH