Mann verletzt in Dresden Fahrgast mit Messer
Kriminalität:
Mann verletzt in Dresden Fahrgast mit Messer
Mann verletzt in Dresden Fahrgast mit Messer
Veröffentlicht 24.08.2025 - 13:00 Uhr
Ein junger Mann will Frauen in einer Straßenbahn schützen und wird danach selbst zum Opfer. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.
© dpa
