Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Mann nach vier Tagen aus Fahrstuhl gerettet
Home
Nachrichten
Panorama
Geglückte Rettung:
Mann nach vier Tagen aus Fahrstuhl gerettet
Mann nach vier Tagen aus Fahrstuhl gerettet
Aktualisiert 08.09.2025 - 17:05 Uhr
Ausgefallene Sicherung, kein Notruf: Ein Mann steckt vier Tage lang in einem Aufzug fest. Ohne Nahrung und ohne Handy.
© dpa
Newsticker
#
Proteste gegen Regierung und Polizeigewalt in Serbien
Ausland
#
Engste Angehörige nehmen Abschied von Modemacher Armani
Panorama
#
Bericht: 40 Tote bei Angriffen Israels in Gaza
Ausland
#
Mann nach vier Tagen aus Fahrstuhl gerettet
Panorama
#
Man City und Premier League legen Sponsoring-Streit bei
Fußball-News
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH