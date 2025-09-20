Mann in Ludwigshafen erschossen

Veröffentlicht 20.09.2025 - 13:45 Uhr

In der zweitgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz fallen in der Nacht Schüsse, ein Mann stirbt. Die Folge ist ein Großeinsatz der Polizei. Was bisher bekannt ist.
© dpa

