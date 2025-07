Labubu-Hype - schnell ausverkauft und das wohl mit Absicht

Überall Erwachsene, die sich etwas schräge Plüschfiguren an die Handtasche hängen: Labubus sind in diesem Sommer der Trend auf Tiktok und Instagram. Was hat es damit auf sich?

© Irena Güttel und Johannes Neudecker, dpa