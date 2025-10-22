Kein Streit vor tödlichem Angriff in Supermarkt

Kein Streit vor tödlichem Angriff in Supermarkt

Veröffentlicht 22.10.2025 - 17:33 Uhr

Ein 16-Jähriger wird in einem Supermarkt brutal niedergestochen. Stand dahinter ein grundloser Gewaltausbruch? Der mutmaßliche Täter schweigt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH