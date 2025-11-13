Italienischer Bürgermeister wegen Turm-Einsturz verurteilt

Veröffentlicht 13.11.2025 - 10:06 Uhr

Bei einem Erdbeben 2016 krachte der Glockenturm von Accumoli auf das Haus einer vierköpfigen Familie - alle starben. Jetzt soll der Ortsvorsteher deshalb ins Gefängnis.
© dpa

