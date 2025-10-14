Hühner in Kölner S-Bahn zurückgelassen

Hühner in Kölner S-Bahn zurückgelassen

Veröffentlicht 14.10.2025 - 17:42 Uhr

In der S6 von Essen nach Köln entdeckt der Lokführer in der ersten Klasse drei Hennen auf einer Strohschicht. Noch ist unklar, wer die Tiere ausgesetzt hat.
