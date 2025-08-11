Hochsommerliche Temperaturen im ganzen Land erwartet

Hochsommerliche Temperaturen im ganzen Land erwartet

Veröffentlicht 11.08.2025 - 13:36 Uhr

Sommer, Sonne, Badewetter: Die neue Woche wird zunehmend heiß. Zur Wochenmitte werden Temperaturen bis 38 Grad erwartet.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH