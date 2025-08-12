Hitze über Deutschland: So heiß soll es werden

Hitze über Deutschland: So heiß soll es werden

Veröffentlicht 12.08.2025 - 07:18 Uhr

Heiß, heißer: Diese Wetterlage hat es in sich. Was die Meteorologen für diese Woche vorhersagen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH