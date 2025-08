Hinter schwedischen Gardinen in Estland

In Schweden platzen die Haftanstalten aus allen Nähten, in Estland ist dagegen so viel Platz wie nirgends sonst in der EU. Das führt zu einem speziellen Deal. Ein Ortsbesuch im Gefängnis von Tartu.

© Alexander Welscher und Steffen Trumpf, dpa