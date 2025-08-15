Heute wird es nochmal richtig heiß

Heute wird es nochmal richtig heiß

Veröffentlicht 15.08.2025 - 04:06 Uhr

Schwüle Hitze hält sich seit Tagen in Deutschland. Am Freitag soll sich das aber langsam ändern.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH