Gruselige Geisterschlösser, in denen es spuken soll

Wenn der Oktober zu Ende geht und die Nächte länger werden, heißt es wieder: "Süßes, sonst gibt’s Saures!" Halloween steht vor der Tür und während Kinder von Haus zu Haus ziehen, suchen viele Erwachsene das echte Gänsehautgefühl mit Horrorfilmen und gruseligen Geistergeschichten. Wer Lust auf Nervenkitzel hat, sollte sich diese geheimnisvollen Geisterschlösser einmal genauer ansehen. Denn an diesen Orten soll es tatsächlich spuken.

© CONCON Content Consulting GmbH