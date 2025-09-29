Gewalttat mit vier Toten in Oldenburg

Gewalttat mit vier Toten in Oldenburg

Aktualisiert 29.09.2025 - 17:04 Uhr

Ein Mann soll seine Familie in Oldenburg erschossen haben. Was bisher über die Tat bekannt ist.
© dpa

