Fünf Männer in U-Haft nach mutmaßlicher Vergewaltigung

Veröffentlicht 24.10.2025 - 12:45 Uhr

Fünf junge Männer sollen eine 17-Jährige in Heinsberg vergewaltigt haben. Die Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.
