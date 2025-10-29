Frau in Polen findet Gecko in Rucola-Packung

Frau in Polen findet Gecko in Rucola-Packung

Veröffentlicht 29.10.2025 - 13:36 Uhr

Salat, Bohnen, Mozzarella – und plötzlich ein lebender Gecko in der Schüssel! Wie «Mr. Bean» zum Star einer ungewöhnlichen Geschichte in Polen wurde.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH