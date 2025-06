Fit bleiben beim Festival: Darauf solltest Du achten

Ob Wacken, Fusion oder Deichbrand – der Festivalsommer ist für viele der Höhepunkt des Jahres. Doch so schön das Festivalleben ist, es ist auch körperlich anstrengend: Wenig Schlaf, Alkohol, Hitze, unregelmäßige Mahlzeiten – all das fordert dem Körper einiges ab. Damit Du auch am letzten Tag noch ausgelassen feiern kannst, zeigen wir Dir die besten Tipps, wie Du gesund und fit beim Festival bleibst – ganz ohne Kater und Kreislaufprobleme.

