Ein Puma am Geiseltalsee? Polizei sucht aus der Luft

Ist an einem See in der Region Leipzig-Halle eine Raubkatze unterwegs? Die Polizei sucht mit Hubschrauber und Drohnen. Rätsel gibt auch ein gerissenes Kalb auf.

© Sebastian Münster, Simon Kremer, Sebastian Fischer und André Jahnke, dpa