DWD: Bis zu 50 Liter Regen pro Stunde am Unglückstag

Ein Zug in Riedlingen im Südosten Baden-Württemberg entgleist, drei Menschen sterben. Das lag wohl an heftigem Regen. Was der Deutsche Wetterdienst zu den extremen Regenmengen sagt.

© Nico Pointner, Marco Krefting und David Nau, dpa