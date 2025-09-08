Drei Tote bei Unfall auf A3 bei Frankfurt

Drei Tote bei Unfall auf A3 bei Frankfurt

Veröffentlicht 08.09.2025 - 06:48 Uhr

Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt. Drei Menschen kommen ums Leben. Die genauen Hintergründe sind noch unklar
