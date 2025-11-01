Drei deutsche Bergsteiger in Südtirol getötet

Aktualisiert 01.11.2025 - 20:51 Uhr

Beim Abgang einer Lawine im Ortlergebirge werden zwei Gruppen erfasst. Drei Menschen sterben vor Ort. Nach zwei weiteren wird noch gesucht.
