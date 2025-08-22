Dobrindt entsetzt über Gewalttat in Völklingen

Veröffentlicht 22.08.2025 - 00:15 Uhr

Im saarländischen Völklingen stirbt ein Polizist im Einsatz. Innenminister Dobrindt ist schockiert.
