Deutscher Urlauber stürzt in Dolomiten zu Tode

Veröffentlicht 18.09.2025 - 19:39 Uhr

Beim Wandern verunglückt ein Tourist aus der Bundesrepublik tödlich. Der genaue Hergang muss noch geklärt werden.
