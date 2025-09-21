Deutscher stirbt am Strand auf Sardinien

Veröffentlicht 21.09.2025 - 09:15 Uhr

Im Badeurlaub auf der italienischen Mittelmeerinsel verliert ein Tourist aus der Bundesrepublik das Bewusstsein. Die Rettungskräfte können nicht mehr helfen.
