Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht

Aktualisiert 08.11.2025 - 09:56 Uhr

Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH