Der Buchbotschafter mit dem Lastenrad

Der Buchbotschafter mit dem Lastenrad

Veröffentlicht 15.10.2025 - 12:15 Uhr

Lennart Schaefer fuhr von der Leipziger zur Frankfurter Buchmesse. Was hat er auf seiner 10.700 Kilometer langen «Literadtour» durch 16 Bundesländer erlebt?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH